SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O sinal do Sportv na operadora Claro caiu durante a transmissão do jogo entre México e Polônia, pela 1ª rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2022. O canal de televisão paga ficou momentaneamente fora do ar no início do segundo tempo, por volta dos sete minutos.

Nas redes sociais, vários internautas reclamaram da instabilidade do canal. Alguns alegaram "tela preta", outros disseram que "a imagem do jogo ficou travada". Alguns usuários relataram quase cinco minutos de queda do sinal.

Na operadora Vivo e no serviço de streaming da Globoplay, a transmissão da emissora seguiu funcionando normalmente.

A reportagem entrou em contato com a Claro, mas ainda não obteve respostas da operadora até o momento.

A Polônia teve um pênalti a favor na partida, aos 13 minutos da segunda etapa. O atacante Robert Lewandowski partiu para a cobrança, mas o goleiro Ochoa defendeu.