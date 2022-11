SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Poderia ser apenas uma falha na Matrix, ou um momento "Feitiço do Tempo", no qual o mesmo dia se repete com alguma frequência, mas é apenas mais uma gostosa coincidência do futebol: não bastasse repetir o confronto entre Brasil e Sérvia na fase de grupos da Copa, como em 2018, o duelo também terá o mesmo juiz.

O iraniano Alireza Faghani, 44, vai apitar a estreia da seleção, nesta quinta (24), contra os sérvios. A diferença (que não significa nada), é que no confronto de 2018 os europeus eram os mandantes: Sérvia x Brasil.

Mas em campo as coisas tendem a ser diferentes, pelo menos, no nome dos protagonistas. Naquela ocasião, o Brasil venceu por 2 a 0 com gols de Paulinho (não convocado) e Thiago Silva. De acordo com o relato do jornal Folha de S.Paulo para a partida, Philippe Coutinho foi um dos destaques (também não convocado).

A única menção ao árbitro na reportagem de 2018 foi justamente no segundo gol do Brasil. Os sérvios pediram falta de Miranda em Mitrovic no lance. Não foi marcado.

Faghani também apitou a final olímpica no Rio, entre Brasil e Alemanha, na qual a seleção conquistou, nos pênaltis, seu primeiro ouro.

O restante do trio de arbitragem também será iraniano, com Mohammadreza Mansouri e seu xará Mohammadreza Abolfazli como assistentes. Já o VAR será comandado pelo qatariano Abdulla Al-Marri.

Tags:

De