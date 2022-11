SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio tem negociação avançada pela contratação de Franco Cristaldo, do Huracán. O meia tem 26 anos e é destaque do Campeonato Argentino.

Nos últimos dias, o Grêmio se aproximou do acerto. O Huracán pede cerca de R$ 20 milhões pelo armador. O clube gaúcho pagaria uma entrada e o restante parcelado.

Em agosto, o Santos esteve muito perto de contratar Cristaldo, mas esbarrou em burocracias na Hora H. O meia já discutia a mudança para o Brasil e ligou chorando para o presidente Andres Rueda. Nos últimos dias, o Peixe não fez nova tentativa.

Antes mesmo das chegadas do coordenador esportivo Falcão e do técnico Odair Hellmann, o Santos voltou a procurar Cristaldo, mas ofereceu uma entrada considerada pequena ao Huracán. Diante do avanço do Grêmio, o Peixe tirou o pé.

"O Grêmio está melhor posicionado", resumiu Gustavo Mendelovich, vice-presidente do Huracán, à reportagem.

Além de Franco Cristaldo, o Grêmio tenta o lateral-direito Rodinei (de saída do Flamengo), o lateral-esquerdo Reinaldo (de saída do São Paulo), o meio-campista Felipe Carballo (Nacional-URU) e o atacante Michael (ex-Flamengo e atualmente no Al-Hilal).

O Santos prioriza o volante Edenilson, do Internacional, e tem outros nomes no radar, como o zagueiro Joaquim e o lateral-direito João Lucas, ambos do Cuiabá.