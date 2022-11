SÃO PAULO, SP (AGÊNCIA BRASIL/FOLHAPRESS) - Da geração que conquistou o título mundial na África do Sul (2010), apenas o volante Sergio Busquets segue na seleção que sonha recolocar a Espanha no topo do mundo. A seleção europeia estreia na Copa do Qatar nesta quarta-feira (23), às 13h (de Brasília), contra a Costa Rica, no Al Thumama, em Doha. A partida é válida pelo Grupo E, que conta também com Alemanha e Japão.

Desde a Copa da Rússia (2018), a equipe espanhola apresenta caras novas, casos do zagueiro Eric Garcia (21 anos), dos atacantes Ansu Fati (20) e Ferran Torres (22) e dos meias Gavi (18) e Pedri (20) - escolhido como melhor jogador jovem da edição 2021 da Eurocopa.

O técnico Luís Enrique assumiu o comando da Espanha em 2018, mas o deixou oito meses depois para cuidar da saúde da filha de nove anos, que veio a falecer. No final de 2019, ele reassumiu como treinador e classificou o país, sétimo no ranking da Fifa, com tranquilidade -conquistou 19 pontos de 24 disputados, conquistando a liderança do Grupo D.

Nesta quarta-feira, Luís Henrique deve ser desfalcado por Hugo Guillamón, que se recupera de um entorse no joelho. Em coletiva nesta terça-feira (22), o técnico confirmou que deve ter Morata e Carvajal à disposição -eles estavam resfriados e eram dúvidas para a estreia.

Uma possível escalação inicial da Espanha tem: Unai Simón; Carvajal, Laporte, Pau Torres e Azpilicueta (Jordi Alba). Sergio Busquets, Rodri e Gavi; Morata, Ferran Torres e Ansu Fati (Sarabia).

Do outro lado, a a Copa do Qatar deve ser a última de protagonistas da campanha da Costa Rica no Mundial do Brasil (2014), quando avançou às quartas. Casos do goleiro Keylor Navas (35 anos) e dos meias Bryan Ruiz (37) e Celso Borges (34). Este último é filho de Alexandre Guimarães, brasileiro naturalizado costarriquenho que defendeu os Ticos na Itália (1990) e os comandou no Japão e na Coreia do Sul (2002).

É a primeira vez que o país, 31º no ranking da Fifa, disputará três Mundiais seguidos. A Costa Rica garantiu vaga no Qatar ao vencer a Nova Zelândia na repescagem das Eliminatórias. O atacante Joel Campbell, herói da classificação, é a esperança de gols da equipe comandada pelo colombiano Luis Fernando Suárez.

Para a estreia neste mundial, a Costa Rica deve ir a campo inicialmente com: Keylor Navas; Martinez (Keysher Fuller), Calvo, Órscar Duarte e Oviedo; Tejeda, Bennette e Gerson Torres; Celso Borges, Contreras e Campbell.

Estádio: Al Thumama, em Doha (Qatar)

Horário: Às 13h (de Brasília) desta quarta-feira (23)

Árbitro: Mohammed Abdulla Hassan Mohamed (Emirados Árabes Unidos)

VAR: Abdulla Al-Marri (Qatar)

Transmissão: Globo, SporTV, GloboPlay e YouTube (CazéTV)