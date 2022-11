SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A pedido do novo técnico Eduardo Coudet, o Atlético-MG demonstrou interesse em Edenilson, do Internacional. O treinador trabalhou com o meio-campista no Colorado.

O Galo está disposto a pagar uma quantia em dinheiro e oferecer jogadores do seu elenco em troca. O técnico Mano Menezes avaliará opções do clube mineiro.

Preocupado com a concorrência, o Santos insiste para ter Edenilson, que é a prioridade do técnico Odair Hellmann. O Peixe chegou antes e já apresentou proposta ao Inter.

O Colorado mostrou desejo de contar com John, Felipe Jonatan ou Lucas Braga, mas o Santos pretende contratar Edenilson sem envolver atletas titulares. Os gaúchos pedem alto pela venda, e o Peixe sugere a compra de parte dos direitos econômicos com pagamento parcelado.

A diretoria do Internacional gostaria de contar com Edenilson em 2023, mas a relação dele ficou desgastada com boa parte da torcida e a venda é levada em consideração. O meia de 32 anos vê Atlético-MG e Santos com bons olhos.