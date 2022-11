SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Uma pesquisa realizada pelo Google mostrou que a camisa da Argentina foi a que mais despertou interesse dos brasileiros entre as seleções gringas antes da Copa do Mundo 2022, no Qatar.

No período em que o levantamento foi feito, as buscas por 'camisa da Argentina' cresceram 53%. Isso fez com que o uniforme hermano se transformasse no objeto de maior desejo entre brasileiros, desconsiderando a camisa canarinha.

A pesquisa levou em conta as buscas no Google realizadas de 6 a 12 de novembro em comparação com a semana anterior (30/10 a 05/11).

O manto da Alemanha também despertou curiosidade entre os brasileiros. O termo 'camisa da Alemanha' foi o segundo com menção a seleções estrangeiras com mais buscas no Brasil no período.

A pesquisa diz que a busca por 'camisa da Alemanha 2022' mais que dobrou no período (+120%), comparando as semanas.

Em seguida, as camisas de Portugal e França aparecem como as mais buscadas. No período apurado, o termo 'camisa Portugal' teve aumento de interesse de quase 60%; já 'camisa França 2022' cresceu 50%.

Por fim, o levantamento aponta que as buscas por 'camisa Senegal' mais que dobraram de 6 a 12 de novembro (+119%) em comparação à semana anterior.

A seleção africana foi a quinta camisa estrangeira mais buscada no período. Em seguida, vêm, respectivamente: Bélgica, Japão e Dinamarca.