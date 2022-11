SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A terça-feira (22) de Copa do Mundo começou cedo para o grupo C, com virada histórica da Arábia Saudita em cima da Argentina. Já no grupo D, a França sofreu um gol no início do jogo, mas encerrou a partida com a goleada de 4 a 1.

Este foi o terceiro dia de disputa da fase de grupos, que vai até 2 de dezembro. Na quarta-feira (23), disputam as outras seleções dos grupos E e F.

GRUPO C

ARGENTINA X ARÁBIA SAUDITA

O primeiro jogo do grupo C começou cheio de impedimentos para Argentina, que perdeu três gols devido à penalidade. O gol mais bonito da disputa foi do meia-atacante do Al Hilal, da Arábia Saudita, lance que marcou uma das maiores zebras da história das Copas. Mesmo com mais posse de bola e lances a gol, a seleção de Messi perdeu de 2 a 1.

ARGENTINA 1x2 ARGENTINA

Posse de bola

69,70% x 30,30%

Chutes a gol

6 x 2

Total de passes

596 x 266

MÉXICO X POLÔNIA

México e Polônia ficaram no zero a zero. Sem muitas emoções, a equipe mexicana dominou a posse de bola durante 60,6% da partida. Do lado da seleção da Polônia, Lewandowski perdeu um pênalti, defendido pelo goleiro veterano Ochoa. Eleito pela Fifa duas vezes o melhor do mundo, até o momento o atacante polonês não marcou nenhum gol em Copas do Mundo.

MÉXICO 0X0 POLÔNIA

Posse de bola

60,61% x 39,39 %

Chutes a gol

4 x 2

Total de passes

488 x 322

GRUPO D

DINAMARCA X TUNÍSIA

No primeiro jogo do Grupo D, Dinamarca e Tunísia também ficaram do zero a zero. As seleções até chegaram a marcar um gol cada uma, ambos anulados por impedimento. O duelo marcou também a primeira narração de uma mulher na Copa na TV aberta, com Renata Silveira, na Globo.

DINAMARCA 0X0 TUNÍSIA

Posse de bola

61,62% x 38,38%

Chutes a gol

5 x 1

Total de passes

595 x 374

FRANÇA X AUSTRÁLIA

A França, apesar de susto inicial, quando, apagada em campo, tomou um gol da Austrália, virou e iniciou a defesa do título com uma goleada por 4 a 1. Após ser levado para o Qatar para o banco reserva, Giroud marcou dois. A equipe francesa teve mais chances de gol do que os australianos, com 7 e 1, respectivamente.

FRANÇA 4X1 AUSTRÁLIA

Posse de bola

62,63% x 37,37%

Chutes a gol

7 x 1

Total de passes

724 x 440

*

JOGOS DESTA QUARTA-FEIRA (23)

7h - Marrocos x Croácia

10h - Alemanha x Japão

13h - Espanha x Costa Rica

16h - Bélgica x Canadá