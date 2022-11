SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro Ali Al-Bulayhi, da Arábia Sudita, revelou o que disse a Lionel Messi em encarada durante vitória por 2 a 1 sobre a Argentina, nesta terça-feira (22), pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Qatar..

Em entrevista ao "Goal", ele contou que, enquanto os companheiros comemoravam o gol da virada dos hemanos, foi até Messi, o encarou e "avisou" que a Argentina não venceria o confronto.

"Disse a ele que não ganharia", contou o zagueiro, que viralizou pela encarada no camisa 10 da seleção argentina, que marcou o primeiro do jogo. Além da encarada, o saudita apontou para o escudo de seu país enquanto "peitava" o adversário.

Messi, por sua vez, não respondeu e apenas olhava com estranheza a atitude do defensor da Arábia Saudita.

O triunfo deixa os sauditas perto de uma classificação histórica para o mata-mata do Mundial do Qatar, em caso de vitória contra os poloneses no sábado ou os mexicanos no dia 30 de novembro. Seria a segunda participação dos sauditas nas oitavas de final, sendo que a última aconteceu em 1994, nos Estados Unidos.

Do outro lado, a Argentina de Messi vai pressionada para o jogo contra o México, no sábado, às 16h (de Brasília). Os argentinos, inclusive, correm o risco de serem eliminados precocemente do Mundial.