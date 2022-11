SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A derrota por 2 a 1 para o Japão, na abertura do Grupo E da Copa do Mundo do Qatar, fez com com os alemães voltassem quatro anos no tempo. No Mundial da Rússia, a trajetória se iniciou com derrota por 1 a 0 para o México.

O jornal Bild, um dos principais da Alemanha, destacou como manchete em seu site o resultado como um "fracasso". Também dizia que o jogo trouxe de volta as "piores lembranças de 2018".

No Mundial da Rússia, a seleção alemã entrou na competição como uma das principais favoritas, defendendo o título de quatro anos antes, no Brasil, onde atropelou a seleção de Felipão por 7 a 1. Porém, com uma atuação fraca, acabou caindo na fase de grupos, com duas derrotas e uma vitória.

A revista Kicker também destacou a derrota, dizendo que a Alemanha voltou a se "atrapalhar" no início da Copa do Mundo.

A vitória por 1 a 0 sobre a fraca seleção de Omã, com um futebol bem apático, em amistoso realizado na semana passada, foi lembrada como um mau presságio para os alemães.