SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O lateral Yasser Al-Shahrani, da seleção da Arábia Saudita, foi submetido a uma cirurgia nesta quarta-feira (21) para corrigir as fraturas na face, ocorridas na partida contra a Argentina, na terça (20), em Al Daayen (Qatar).

Segundo comunicado da seleção saudita nas redes sociais, a cirurgia foi realizada com sucesso.

Já nos acréscimos do segundo tempo, Yasser Al-Shahrani se chocou com o goleiro Mohammed Al Owais e acabou levando a pior. Na disputa de bola, Owais acertou com o joelho o rosto do parceiro de equipe, que caiu desacordado. Exames constaram que o lateral teve fraturas na mandíbula e no lado esquerdo da face.

A Arábia Saudita venceu a Argentina por 2 a 1, de virada, um resultado histórico para a equipe. Com a vitória, a seleção árabe lidera o Grupo C da Copa do Mundo, com três pontos ganhos. Em seguida vem Polônia e México, que empataram sem gols na outra partida. A Argentina é a lanterna da chave.