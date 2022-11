SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - A Espanha começou a Copa do Mundo de maneira arrasadora. Contra a Costa Rica, os comandados de Luis Enrique mostraram um futebol bastante envolvente, com muita posse de bola e criando várias chances de gol. Aos 30 minutos, os espanhóis já venciam o jogo por 3 a 0.

Diante do bom desempenho, a conta oficial da Copa do Mundo no Twitter em português comparou o treinador espanhol a um técnico brasileiro que é conhecido por montar times que que valorizam a performance e a beleza: Fernando Diniz.

"Mesma energia?", escreveu o administrador do perfil da Copa do Mundo, colocando fotos dos dois treinadores.

Treinadores em altaO ano de 2022 foi bom para Fernando Diniz, que comandou o Fluminense em uma campanha acima das expectativas iniciais no Campeonato Brasileiro. O time tricolor terminou na terceira colocação, com vaga direta para a fase de grupos da Copa Libertadores da América.

Luis Enrique também chega com a seleção espanhola em um bom momento. Além de se classificar sem necessidade da repescagem para a Copa do Mundo, a Espanha conseguiu uma vaga na semifinal da Liga das Nações Europeias, liderando o Grupo 2, que tinha Portugal, Suíça e República Tcheca.