SÃO PAULO, SP (UOL- FOLHAPRESS) - Em anúncio para divulgar seus perfis em inglês nas redes sociais, o Vasco informou, nesta quarta-feira (23), que fará parte da pré-temporada de 2023 na Flórida, nos Estados Unidos, com amistosos marcadas contra o River Plate (ARG), no dia 17 de janeiro, e diante do Inter Miami (EUA), no dia 21. Tal calendário teve a participação da 777 Partners, empresa que detém a SAF vascaína e que possui sede em Miami (EUA).

O período total da equipe em solo americano será de 14 a 21 de janeiro. A partida diante dos argentinos acontecerá no estádio Exploria, mesmo local do treinamento da véspera do duelo. Já o confronto contra os americanos será no DRV PNK. Em Miami o Vasco realizará suas atividades no centro de treinamento do anfitrião.

CEO do Vasco, Luiz Mello falou sobre a importância de internacionalizar a marca do clube nesta nova fase.

"Estamos muito felizes com o convite e com a realização desses dois amistosos nos Estados Unidos. É muito importante para a internacionalização da marca Vasco, que é um dos nossos objetivos. Além disso, estaremos em Miami, onde está localizada a sede do 777 Partners", declarou ao site oficial do Vasco.

Até o período da viagem, o Cruzmaltino, que se apresenta no próximo dia 8 de dezembro, realizará seus treinamentos no CT Moacyr Barbosa, na Cidade de Deus, na Zona Oeste (RJ).