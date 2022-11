SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Esposa de Alex Telles, Vitoria Telles está no Qatar para acompanhar o marido na Copa do Mundo 2022.

Nas redes sociais, ela posou, nesta quarta-feira (23), para uma foto só de toalha e exibiu a barriga de 32 semanas da filha que espera junto ao lateral-esquerda da seleção brasileira. Eles aguardam uma menina que se chamará Antonella.

"Barrigão check, 32 semanas", escreveu Vitoria, que ganhou elogio do marido. "Minha vida todinha", afirmou o lateral-esquerdo do Brasil e do Sevilla-ESP.

Aos 27 anos, Vitoria é cantora e influenciadora digital e foi para Doha recentemente. No desembarque no país da Copa, ela chamou a atenção com uma mala da grife Louis Vuitton avaliada em R$ 17 mil.

No Instagram, ela falou sobre a expectativa para acompanhar a Copa do Mundo. "Já estou aqui no aeroporto e confesso que a ansiedade está grande... Primeiro de ver o Alex viver tudo isso, depois de participar de uma Copa do Mundo em um país do Oriente Médio, que eu nunca fui. Então estou aqui esperando e quero mostrar tudo para vocês", disse.