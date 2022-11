SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Élio Carravetta, ex-Internacional, será uma espécie de gerente do Santos, abaixo do coordenador esportivo Falcão no organograma. O Peixe ainda anunciará a nomenclatura correta para o cargo.

Carravetta ficou 26 anos no Inter, onde atuou em diversas funções e era coordenador de saúde e performance. Falcão ficou muito feliz com o "sim" para o convite.

Élio Carravetta se especializou em ciência do esporte após a graduação em Educação Física. Ele ainda se tornou mestre em métodos e técnicas de ensino, doutor em filosofia e ciências da educação e MBA em neurociência e comportamento. Carravetta tem seis livros publicados.

O novo "gerente" será o elo entre os departamentos do Santos. A ideia do Peixe é afinar os processos de performance e recuperação de lesões, além da transição da base para o profissional.

O técnico Odair Hellmann traz ao Santos dois auxiliares especializados em análise de desempenho e observação de atletas: Mauricio Dulac e Fabio Moreno. Ambos trabalhavam com ele no Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos.

Os dois trabalharam como analistas e observadores na seleção brasileira. Dulac, inclusive, foi o primeiro a operar uma ferramenta de análise tática em tempo real e atuou ao lado de Tite.

O Peixe espera que Odair, Mauricio e Fabio ajudem o atual departamento de inteligência. Se eles acharem necessário, o clube irá atrás de novos profissionais.