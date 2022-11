- Bélgica sofre, mas inicia Copa com triunfo de 1 a 0 sobre o Canadá

Foi bem mais complicado do que se poderia imaginar, mas a Bélgica derrotou o Canadá por 1 a 0 na tarde desta quarta-feira (23) no primeiro jogo das duas equipes pelo Grupo F da Copa do Catar. A partida foi disputada no Estádio Ahmad Bin Ali.

Belgas e canadenses estão na mesma chave de Croácia e Marrocos, que empataram em 0 a 0 na manhã desta quarta. Desta forma, a Bélgica lidera com três pontos. Croácia e Marrocos estão com 1 ponto cada, enquanto o Canadá ainda não pontuou.

O gol da partida foi marcado pelo atacante Batshuayi, aos 43 minutos da etapa inicial. Após lançamento longo do zagueiro Alderweireld, o centroavante, que substitui nos dois primeiros jogos o artilheiro Lukaku (desfalque por problema na coxa esquerda), passou pelo zagueiro Vitória e fuzilou a rede do goleiro Borjan. Porém, essa deve ter sido a única chance no primeiro tempo da seleção que eliminou o Brasil no Mundial de 2018 (Rússia).

O jogo, principalmente, na etapa inicial, foi dominado pelo Canadá. Aos 10 minutos de jogo, o juiz Janny Sikazwe, auxiliado pelo VAR (árbitro de vídeo), marcou de forma acertada uma penalidade máxima para os norte-americanos após Carrasco desviar uma finalização canadense com a mão dentro da área. Porém, o goleiro Courtois defendeu a cobrança de Alphonso Davies, mostrando a razão de ter sido escolhido pela revista France Football como o melhor jogador do mundo na posição.

Aos 12, a equipe de arbitragem cometeu um grave erro. O meia Hazard recuou uma bola que ficou para um atacante canadense dentro da área. Ele foi derrubado pelo zagueiro Vertonghen, mas o lance já havia sido parado por posição irregular. Depois, foram no mínimo mais três boas chances canadenses. Hoilett, aos 15, com um chute rasteiro próximo à trave direita dos belgas. Johnston, aos 29, batendo com força para defesa de Courtois à queima-roupa. E aos 46, quando Buchanan concluiu de carrinho na entrada da pequena área um cruzamento forte vindo da direita, mas a bola seguiu por cima do gol.

Na etapa final os dois times fizeram algumas alterações e sentiram também o calor na cidade de Al Rayyan. O ritmo do jogo caiu bastante e não foram registradas maiores oportunidades de gol, com o placar permanecendo inalterado até o apito final.

Na segunda rodada da chave, a Bélgica, que participa da terceira Copa consecutiva e tenta melhorar o terceiro lugar de 2018, enfrentará o Marrocos, a partir das 10h (horário de Brasília) do próximo domingo (27) no Estádio Al Thumama. Já o Canadá, que retornou a uma Copa do Mundo após uma ausência de 36 anos, pega a Croácia no mesmo dia, mas a partir das 13h no Estádio Internacional Khalifa.

