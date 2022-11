SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No último sábado (19), na viagem de Turim (ITA) para Doha, no Qatar, o atacante Neymar publicou nos stories do Instagram uma imagem mostrando o calção da seleção brasileira com uma sexta estrela desenhada, como se há houvesse conquistado o hexa.

Isso provocou a reação do jornal alemão Bild, que publicou um texto criticando o brasileiro. "O primeiro ataque de arrogância de Neymar", escreveu o diário. "Os sul-americanos sonham com o hexacampeonato mundial -que o craque Neymar já conquistou para a seleção brasileira antes do início do torneio", emendou, de forma irônica.

Após repercussão dessa reportagem, Neymar voltou às redes sociais nesta quarta-feira (23) e publicou uma mensagem rebatendo os alemães, mas sem citá-los.

"Sonhar, almejar e colocar seu objetivo como prioridade não é menosprezo ao seus rivais, mas sim uma meta para você ir em busca. Amanhã começa. Vamo que vamo", postou Neymar.

O camisa 10 brasileiro também foi criticado pelo atacante Kudus, de Gana, que está no Grupo H da Copa, ao lado de Portugal, Uruguai e Coreia do Sul. "Neymar não é melhor do que eu. Ele só é mais famoso. Podemos nos encontrar novamente. Neymar e eu, parte dois. Tenho certeza de que ele gostaria", escreveu o jogador africano.

Nas oitavas de final, o primeiro colocado do Grupo G, do Brasil, enfrenta o segundo do H. E o primeiro do H encara o segundo do G. Dessa forma, existe a possibilidade de cruzamento na primeira rodada do mata-mata.