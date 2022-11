O craque português Cristiano Ronaldo é uma das atrações da Copa do Catar na próxima quinta-feira (24), que também marca a estreia do Brasil na primeira edição do Mundial de seleções da Fifa disputada no Oriente Médio.

Porém, o primeiro confronto do dia, a partir das 7h (horário de Brasília), colocará Suíça e Camarões frente a frente no Estádio Al Janoub. Esta partida é válida pela primeira rodada do Grupo G, o mesmo do Brasil, que a partir das 16h mede forças com a Sérvia no Estádio de Lusail.

Notícias relacionadas:

A segunda atração do dia será a estreia do Uruguai de Cavani, Suárez e companhia diante da Coreia do Sul, a partir das 10h no Estádio Cidade da Educação. Este jogo é válido pela primeira rodada do Grupo H.

Os uruguaios chegam confiantes ao Mundial, pois perderam apenas uma partida das últimas nove disputadas. Arrascaeta e Valverde são outros jogadores que podem se destacar nesse Mundial, em razão do bom futebol apresentado em seus respectivos clubes. Já o experiente zagueiro Diego Godín disputará sua última Copa.

Do outro lado do gramado estará uma Coreia do Sul que tentará surpreender os uruguaios, assim como fizeram com os alemães no último Mundial, em 2018 (Rússia), quando conseguiram uma incrível vitória por 2 a 0. Dessa forma, os coreanos depositam sua confiança em Son Heung-min, atacante do Tottenham (Inglaterra).

A partir das 13h, Portugal entra em campo para enfrentar a equipe de Gana no Estádio 974. O atacante Cristiano Ronaldo fará sua estreia na Copa após uma semana de polêmicas envolvendo o Manchester United (seu ex-time, já que as partes entraram em acordo para a rescisão contratual).

O português irá para sua quinta (e provavelmente última) Copa. Para isso, sua equipe precisará bater a seleção de Gana, que conta com bons jogadores como Thomas Partey, Mohammed Kudus, Iñaki Williams e os irmãos Andre e Jordan Ayew.

* Colaboração de Pedro Dabés (estagiário) sob supervisão de Verônica Dalcanal.

Tags:

brasil | Catar | Copa 2022 | Copa do Catar | Cristiano Ronaldo | Esportes | futebol | Grupo G | Grupo H | Portugal