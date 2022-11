SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Se você acompanhou a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, certamente se lembra do simpático polvo Paul, o molusco que ficou famoso no planeta inteiro por acertar previsões dos jogos do Mundial disputados naquele ano. Paul infelizmente nos deixou, mas um parente dele, o Paulo Júnior, agora é a bola da vez na Copa do Qatar para tentar adivinhar os resultados.

Paulo Júnior mora no aquário Sea Life, na cidade de Porto, em Portugal, que em suas redes sociais fez um pequeno 'perfil' do molusco: 'ele é descendente do polvo Paulo que, por sua vez, herdou o poder de adivinhação do lendário polvo alemão Paul'.

O novo vidente já tem trabalhado, com uma aposta por dia desde o jogo de abertura da Copa no Qatar. Até aqui, tem acumulado acertos e erros: cravou as vitórias de Equador e Espanha contra Qatar e Costa Rica, por exemplo, mas mandou mal ao dizer que Irã e Argentina sairiam vitoriosos.

Nesta quinta (24), é a vez de ele apostar na partida da seleção do país em que reside: Portugal x Gana. E no que depender dele, o time de Cristiano Ronaldo levará a melhor. "Com oito braços a torcer pela equipa portuguesa, Paulo Júnior abraçou-se, sem hesitar, à caixa representativa da nossa seleção", brincou o aquário.

Para quem quer ficar de olho nas apostas do polvo, as previsões podem ser acompanhadas através das redes sociais do Sea Life, que divulga os prognósticos de Paulo Júnior.

COMO ACONTECE A PREVISÃO?

Paulo Júnior vai encontrar duas caixas de mexilhão (o seu petisco favorito) com os símbolos das seleções adversárias. A caixa que escolher para se alimentar corresponderá ao vencedor da partida. Se o polvo não se decidir por nenhuma, o resultado do jogo será um empate.

O SUCESSO DO POLVO PAUL

O polvo Paul tornou-se uma celebridade mundial em questão de dias no aquário marinho de Oberhausen, na Alemanha, a partir da crença de que era capaz de adivinhar o resultado de jogos da Copa de 2010.

A façanha do polvo Paul virou até filme, lançado em 2013: A vida e os tempos de Paul, o polvo vidente. E pensa que todo mundo levou a história na brincadeira? Nada disso.

A celebridade instantânea de Paul foi alvo de ameaças de morte depois de ter acertado a vitória da Espanha sobre os alemães na semifinal. Nesta noite, o aquário de Oberhausen, onde ele morava na Alemanha, precisou de reforço policial. Na manhã seguinte, as paredes do local apareceram alvejadas de ovos.

Paul teve pouco tempo de "desfrutar" em vida da celebridade instantânea obtida na Copa. O molusco morreu meses depois do Mundial sul-africano, em outubro de 2010, com pouco menos de três anos de idade.