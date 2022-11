SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Enquanto as atenções de quem gosta de futebol estão voltadas para o Qatar, o atacante Erling Haaland aproveita os dias de folga que recebeu por causa da Copa do Mundo para curtir sua nova namorada. Ausente do Mundial, já que a Noruega não se classificou, o jogador do Manchester City aproveita o período longe dos gramados ao lado de Isabel Haugseng Johansen.

O casal foi fotografado em Marbella, cidade turística no sul da Espanha. O craque norueguês tem uma mansão na região. De acordo com o jornal The Sun, Haaland e Isabel já estão juntos há alguns meses, inclusive ela foi algumas vezes na Alemanha, na época que o atacante ainda atuava pelo Borussia Dortmund. Atualmente no Manchester City, a presença de Isabel na Inglaterra é constante.

Ainda de acordo com o jornal britânico, Haaland está "muito apaixonado", como confidenciou pessoas próximas ao jogador. Isabel Haugseng Johansen, de 18 anos, também é jogadora de futebol.

Aos 22 anos, Haaland vive o momento momento da carreira. Contratado pelo City no início da temporada europeia, o centroavante norueguês já é protagonista da equipe treinada por Pep Guardiola. São 23 marcados e três assistências dadas nas 18 partidas disputadas pelo clube inglês.