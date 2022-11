SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Estados Unidos e Inglaterra se enfrentam nesta sexta-feira (25), às 16h (de Brasília), pela segunda rodada da Copa do Mundo do Qatar. A seleção norte-americana pode se complicar no torneio em caso de derrota para o English Team. Mas Tyler Adams, capitão da equipe, afirmou não estar intimidado com o adversário.

O volante de 23 anos revelou que outra coisa o deixa com mais medo do que enfrentar a Inglaterra em uma partida de Copa do Mundo: aranhas.

"A Inglaterra continua sendo um grande time. Sobre o fator de intimidação, eu diria que não há muitas coisas que me intimidam além de aranhas, então está tudo bem para mim", revelou Adams em entrevista coletiva.

"Obviamente é uma grande oportunidade poder enfrentar esses grandes jogadores, já fiz isso. Mas nós também queremos mostrar do que somos capazes, e que o futebol dos Estados Unidos está crescendo e se desenvolvendo da maneira correta", declarou o capitão da seleção norte-americana.

Os Estados Unidos estrearam no torneio empatando em 1 a 1 com o País de Gales. Já a Inglaterra mostrou seu melhor futebol e goleou o Irã por 6 a 2. O English Team lidera o Grupo B.