SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A pouco mais de uma hora da estreia brasileira na Copa do Mundo do Qatar, a conta em português do Twitter da competição publicou a confirmação da escalação do time de Tite com a presença do atacante Vinicius Junior.

Desta forma, o Brasil vai com uma formação bem ofensiva para enfrentar a Sérvia às 16h (de Brasília).

A escalação que começa o jogo tem: Alisson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro, Paquetá e Neymar; Raphinha, Richarlison e Vini Jr.