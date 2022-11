SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Filho de Claudio Caniggia, algoz brasileiro na Copa do Mundo de 1990, Alex Caniggia acumula 2,2 milhões de seguidores no Instagram. Conhecido por participações em reality shows e polêmicas, recentemente ele chamou a atenção nas redes sociais por fazer uma cirurgia que mudou seu rosto.

Apesar das críticas, ele parece que gostado do próprio visual e rebateu os comentários negativos dos seguidores.

Alexander Dimitri Caniggia nasceu em 15 de fevereiro de 1993, em Buenos Aires, na Argentina. Apesar disso, se mudou para a Europa muito novo -tendo vivido em países como Itália, Portugal, Escócia e Espanha. Ele só voltou a viver eu seu país natal em 2012.

A fama do filho de Caniggia começou quando ele passou a participar de reality shows. Na lista dos programas que Alex já marcou presença estão "Showmatch", "Caniggia Libre" (um reality sobre sua própria vida), "MasterChef Celebrity Argentina", "El Hotel de los Famosos", entre outros.

Ao comentar as participações do influenciador em realities, o jornal argentino As definiu Alex como "dono de uma personalidade forte".

No Instagram, Alex tem 2,2 milhões de seguidores. Já em seu canal no YouTube, acumula 177 mil inscritos. Seja qual for a rede, sua marca registrada é a ostentação.

Fotos em viagens, com dinheiro, carros e joias são comuns aos seguidores da celebridade.

Recentemente, Alex apareceu nas redes sociais com o rosto diferente. Ele fez uma cirurgia que deixou sua mandíbula mais acentuada e recebeu críticas dos seguidores.

Em publicação no Instagram, ele rebateu os comentários negativos: "Rio dos que me criticam."

Como cantor, Alex lançou, ao lado da irmã Charlotte, "Siempre Al Top" -que tem mais de 2,3 milhões de visualizações no YouTube. Suas outras canções são "Quien lo diría", "Dancing in the club", "Congelé mi corazón", "Amiga na' más", "Barats y Charlotte", "Champagne", "Choripan". Seus clipes sempre chamaram mais atenção pelas polêmicas do que pelo lado musical.

Em entrevista recente ao programa "PH: Podemos Hablar", do canal argentino Telefe, Alex afirmou que sua relação com o pai, Claudio Caniggia, está longe de ser a melhor.

"Não falo com ele há três anos, e não está nos meus planos me reencontrar com ele por nada", afirmou.