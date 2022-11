RIO DE JANEIRO, RJ (UOL - FOLHAPRESS) - A surpresa entrou em campo nos primeiros jogos da Copa do Mundo com a vitória do Japão e da Arábia Saudita sobre times favoritos. As duas zebras fizeram disparar a procura por camisetas dessas seleções nos varejistas brasileiros.

Logo após a partida que marcou a vitória japonesa sobre a Alemanha por 2 a 1, nesta quarta (23), as buscas pelo uniforme do time asiático no marketplace da Netshoes, uma das maiores do ramo, aumentaram 900%.

Somente 10% do estoque das camisas do Japão estavam disponíveis para venda nesta quinta (24). A empresa, não revela os dados totais da venda. Diz não estar autorizada devido a normas da CVM (omissão de Valores Mobiliários).

Embora lojas virtuais não comercializem o uniforme da Arábia Saudita, que bateu a Argentina de Lionel Messi, também por 2 a 1, no início da semana, a Netshoes observou um crescimento de 300% na procura pela camiseta saudita horas após o jogo em seu site de vendas.