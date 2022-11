SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Derrotada pelo Japão de virada por 2 a 1 nesta quarta-feira (23), a seleção alemã está em uma situação delicada no Grupo E da Copa do Mundo do Qatar, e pode ser eliminada na segunda rodada. O goleiro e capitão alemão Manuel Neuer admitiu a decepção após o resultado.

Na opinião de Neuer, a Alemanha "entregou o jogo" ao perder a calma na defesa e deixar de atuar bem no setor. O goleiro ainda avaliou que faltou confiança aos jogadores da seleção.

"Não defendemos bem até o final. Não tivemos calma para jogar na defesa. Se tivéssemos feito um jogo melhor daqui para frente, se tivéssemos um pouco mais de confiança, teria sido diferente. Você deve forçar o portão. O Japão pensou que poderia conseguir isso aqui, nós não", disse o goleiro em entrevista ao canal ARD.

"É uma grande decepção para nós. Estamos muito frustrados. É difícil entender como entregamos o jogo", completou o goleiro.

Em clima de decisão, a Alemanha volta a campo no próximo domingo (27), às 16h (de Brasília), quando enfrenta a Espanha.

Em caso de derrota para os espanhóis, os alemães podem ser eliminados com uma rodada de antecedência. Para isso, o Japão não pode perder para a Costa Rica.