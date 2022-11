SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Yuri Torsky, conhecido como feiticeiro do hexa, bruxo russo ou torcedor misterioso, fez post em sua conta no Instagram confirmando que continua torcendo pelo Brasil. Torsky ganhou fama por aqui, após aparecer com a bandeira do Brasil na Copa da Rússia, em 2018.

"Ainda estou proibido de deixar o país, mas vou assistir a cada partida com vocês", escreveu no post. O russo ainda relembrou as conquistas brasileiras nos últimos quatro anos, como a Copa América de 2019 e as medalhas de ouro nas Olímpiadas de 2020.

Ao longo deste período, Yuri sempre lembrou do Brasil, com postagens em homenagem ao país e ao Flamengo. No entanto, frequência caiu com a Guerra da Ucrânia. Seus dois posts anteriores foram sobre essa questão, inclusive. O russo é contrário à invasão.