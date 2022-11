SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O fim da primeira etapa de grupos nesta quinta-feira (24) teve vitória brasileira, com golaço de Richarlison, e portuguesa, com Cristiano Ronaldo sendo o 1º jogador a fazer gol em cinco Copas do Mundo.

Nesta sexta-feira (25), começa a segunda etapa da disputa de grupos. Entram em campo os grupos A e B.

GRUPO G

SUÍÇA X CAMARÕES

Com uma comemoração retraída do camaronês Breel Embolo, a Suíça fez o gol que definiu a partida contra Camarões logo no início. As equipes travaram uma disputa equilibrada, com passe de bola quase iguais. No entanto, foi Camarões que teve mais chances a gol, com menos sucesso em relação à Suíça.

SUÍÇA 1 X 0 CAMARÕES

Posse de bola

50,51% x 49,49%

Chutes a gol

3 x 5

Total de passes

514 x 494

BRASIL X SÉRVIA

A tão esperada estreia do Brasil rendeu um 2 a 0 sobre a Sérvia, com direito a golaço de Richarlison. O primeiro tempo foi puxado para equipe brasileira, mas, na segunda etapa, houve absoluto domínio e controle dos brasileiros. Os dois tentos foram marcados pelo camisa 9.

BRASIL 2 X 0 SÉRVIA

Posse de bola

58,59% x 41,41%

Chutes a gol

8 x 0

Total de passes

580 x 408

GRUPO H

PORTUGAL X GANA

Portugal venceu Gana em um segundo tempo bem disputado. O primeiro gol foi marcado por Cristiano Ronaldo, de pênalti.

PORTUGAL 3 X 2 GANA

Posse de bola

61,62% x 38,38 %

Chutes a gol

5 x 3

Total de passes

622 x 387

URUGUAI X COREIA DO SUL

Uruguai e Coreia do Sul protagonizaram o quarto empate em 0 a 0 da Copa do Mundo. Os dois times fizeram um jogo parelho, disputado no meio de campo e com poucas chances de balançar a rede. Arrascaeta não saiu do banco uruguaio

URUGUAI 0 X 0 COREIA DO SUL

Posse de bola

56,57% x 43,43%

Chutes a gol

1 x 0

Total de passes

548 x 418