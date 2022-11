A vitória do Brasil sobre a Sérvia por 2x0 foi muito comemorada pelos torcedores cariocas e turistas que assistiram ao jogo na Lapa, tradicional bairro boêmio do centro do Rio.

Repleto de bares com música ao vivo, a festa na Lapa vai entrar noite adentro e só deve encerrar com o dia claro.

O carioca Alain Delon, 30 anos, assistiu à partida na companhia da namorada Daniele Ricardo, 23 anos. Ele disse que o primeiro tempo do jogo foi muito tenso e que chegou a pensar que a seleção brasileira não fosse conseguir fazer gols.

“Eu fiquei muito preocupado. Só após o primeiro gol é que eu relaxei. Richarlison teve uma atuação perfeita”, disse Alan.

Já João Victor Pontes, 30 anos, assistiu ao jogo ao lado da mulher, da filha e de amigos. “Foi complicado, mas já era de se esperar. Não tinha que ficar rolando a bola tinha que chutar para gol. O Rafinha teve duas oportunidades e desperdiçou. Quando a seleção fez os dois gols, eu tranquilizei”, disse.

Com a animação dos torcedores após a vitória, a festa na Lapa não tem hora para terminar.

A gerente da Choperia do Papai, Maria Clara, 23 anos, disse que só fecha a “casa”, quando o último frequentador for embora. Ao final da partida, o bar estava lotado e já tinha vendido mais de 1 mil canecas de chope.

