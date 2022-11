SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Além de Danilo e Neymar, que não treinaram por lesões de ligamento, a seleção brasileira não contou com Alisson, Paquetá e Antony no treino desta sexta-feira (25) no Centro de Treinamento Grand Hamad, em Doha, no Qatar. A situação deles, no entanto, não preocupa.

Alisson e Paquetá ficaram no hotel para fazer um trabalho de recuperação individual, em procedimento normal nos dias de pós-jogo. Entre os titulares da vitória do Brasil por 2 a 0 contra a Sérvia, apenas Vini Jr apareceu para a imprensa e deu voltas leves no gramado. O restante ficou na parte interna do CT.

Já Antony teve um mal-estar e não treinou, mas segundo a assessoria de imprensa da CBF a situação também não preocupa. Ele deve estar à disposição para o trabalho de amanhã novamente no mesmo local.

Enquanto Alisson, Lucas Paquetá e Antony não dão dor de cabeça a Tite, Danilo e Neymar são, de fato, um problema para a seleção. Ambos têm lesões no tornozelo. Neymar está fora contra Suíça e Camarões.

Para a lateral direita, as opções são Dani Alves e o zagueiro Éder Militão improvisado. Para a vaga de Neymar, os mais cotados são Rodrygo e Fred.