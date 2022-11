SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - A seleção brasileira decidiu fechar o treino deste sábado (26). Originalmente aberto na programação da equipe no Qatar, a atividade do sábado vai ser fechada para a presença da imprensa por conta das dúvidas na escalação para enfrentar a Suíça, pela 2ª rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

Na rotina de treinos, Tite sempre faz um trabalho com a equipe que vai a campo na antevéspera. Como as lesões de Danilo e Neymar abrem espaço para dúvidas, ele vai manter a estratégia de não revelar publicamente quem vai a campo para enfrentar a Suíça.

Sem a presença dos jornalistas, a comissão técnica vai aproveitar o treino no Estádio Grand Hamad para testar os jogadores que podem entrar nos lugares de Neymar e Danilo, duas baixas confirmadas.

Para a primeira vaga, Rodrygo, Fred e Bruno Guimarães são os principais concorrentes. Para a segunda, Militão sai à frente na concorrência, mas Daniel Alves não está descartado dependendo da análise do estilo de jogo da Suíça.