SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Irã venceu Gales por 2 a 0 em disputa heroica pelo grupo B da Copa do Mundo de 2022, no Ahmad Bin Ali Stadium, em Al Rayyan, no Qatar, nesta sexta-feira (25). O gol decisivo, que abriu o placar, saiu a três minutos do final da partida e foi o primeiro tento de fora da área no torneio.

Com o resultado, o Irã conquista três pontos e se iguala à Inglaterra, que ainda joga nesta sexta (25), às 16h, contra os EUA, e pode ser a primeira classificada às oitavas. Gales fica em zona perigosa, com apenas um ponto.

No primeiro tempo, Gales tentou controlar o jogo tocando a bola pacientemente e procurando espaços. Irã esperava erros para contra-atacar. Eles não faltaram: os galeses sofriam para armar jogadas. Tinham a posse, mas não criaram grandes chances.

Por outro lado, iranianos tinham dificuldade em encaixar um contra-ataque. Conseguiram marcar um gol, mas Gholizadeh estava claramente impedido.

A equipe só começou a se impor mesmo na segunda etapa: dominou a partida e lutou durante os 56 minutos. Parou na trave em duas oportunidades. Gales perdeu a posse e não reagia, parecia só observar os iranianos jogando.

No final, veio a primeira expulsão da Copa: o goleiro Wayne Hennessey saiu da área disputar um lançamento asiático e atingiu Taremi com chute no rosto. Com ajuda do VAR, o árbitro mostrou o vermelho, deixando galeses em apuros.

O Irã não desistiu e, amassando a defesa de Gales dentro da área, aos 53 minutos da segunda etapa, Rousbeh Cheshmi marcou o primeiro gol de fora da área desta edição da Copa do Mundo. Galeses despencaram no gramado.

A partir daí, virou passeio. Iranianos roubaram a bola em meio ao desespero dos adversários e, antes de o jogo terminar, fizeram o segundo, aos 56, com Ramin Rezaeian.

O último jogo dos iranianos na frase de grupos será contra os americanos, na terça-feira (29), às 16h, enquanto galeses terão que vencer seus vizinhos ingleses no mesmo dia e horário para continuar sonhando com a Copa.

Cerca de 100 torcedores assistiram à partida em um telão montado no Barahat Al Janoub, cidade construída pelas autoridades Qatarianas para a Copa e apelidado por brasileiros de Cohab.

*

PAÍS DE GALES

Hennessey; Mepham, Rodon e Davies; Roberts (Johnson), Ampadu (Allen), Ramsey, Wilson (James) e Williams; Bale e Moore.

T.: Rob Page

IRÃ

Hossein Hosseini; Mohammadi, Pouraliganji, Majid Hosseini e Rezaeian; Gholizadeh (Jahanbakhsh), Nourollahi (Cheshmi), Ezatolahi (Karimi) e Hajsafi (Torabi); Taremi e Azmoun (Ansarifardi). T.: Carlos Queiroz

Local: Estádio Al Rayyan, em Al Rayyan (QAT)

Data e hora: 25 de novembro de 2022, às 7h (de Brasília)

Árbitro: Mario Alberto Escobar (Guatemala)

Assistentes: Caleb Wales (Trinidad e Tobago) e Juan Carlos Mora (Costa Rica)

Cartões amarelos: Rodon (País de Gales)

Cartão vermelho: Hennessey (País de Gales)

Gols: dois gols do Irã