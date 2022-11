SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Ex-namorada de Neymar, Bruna Biancardi demonstrou apoio ao jogador após o camisa 10 lamentar a lesão sofrida na partida contra a Sérvia em suas redes sociais. O atacante brasileiro teve uma lesão ligamentar e um edema ósseo constatado após exames realizados pela CBF. O atleta ficará de fora da partida contra a Suíça e deve ser desfalque também contra Camarões na fase de grupos da Copa do Mundo.

"É isso, lindo! Você vai voltar logo e muito mais forte. Estamos com você!", escreveu Bruna Biancardi, que passou a ter seu nome ligado ao atleta em 2021 e confirmou o fim da relação entre eles em agosto deste ano.

Em sua conta no Instagram, o jogador desabafou pouco depois de ter sua lesão confirmada em exames realizados no Qatar.

"O orgulho e o amor que sinto de vestir a camisa não tem explicação. Se Deus me desse a oportunidade de escolher um país pra nascer, ele seria o BRASIL. Nada na minha vida foi dado ou fácil, sempre tive que correr atrás dos meus sonhos e das minhas metas. Jamais desejando o mal de alguém e sim ajudando quem precisava. Hoje se tornou um dos momentos mais difíceis da minha carreira? e de novo em uma Copa do Mundo", disse o jogador que completou:

"Tenho lesão sim, é chata, vai doer mas eu tenho certeza que vou ter a chance de voltar porque eu farei o possível pra ajudar meu país, meus companheiros e a mim mesmo. Muito tempo de espera pro inimigo me derrubar assim? Jamais! Sou filho do deus do impossível e minha fé é interminável", completou o jogador.

Neymar sentiu a lesão já no segundo tempo da partida. Em uma arrancada, o camisa 10 foi atingido por Nikola Milenkovic. Após receber atendimento, o atacante foi substituído. Ainda durante o confronto, as imagens mostraram o tornozelo do atleta inchado e já com gelo em volta.

Sem Neymar, o Brasil volta a campo na próxima segunda-feira (28), às 13h (de Brasília), quando enfrenta a Suíça. A última partida da primeira fase será contra Camarões, no dia 2 de dezembro, às 16h.