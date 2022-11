SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Um dia após Neymar se lesionar na estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo do Qatar diante da Sérvia, diversos jogadores e celebridades postaram mensagens de apoio ao camisa 10, inclusive Raphinha, que foi titular junto com o astro do PSG no jogo de abertura contra os sérvios. Em uma das mensagens postadas nesta sexta-feira (25), Raphinha compara a relação de Neymar com a torcida a outros astros da Copa, como Cristiano Ronaldo e Messi, que segundo ele, recebem melhor tratamento.

"Torcedores da Argentina tratam Messi como Deus, torcedores de Portugal tratam Cristiano Ronaldo como rei. Torcedores brasileiros torcem pro Neymar quebrar a perna", diz um trecho da publicação.

Em seguida, a mensagem diz que o Brasil não merece ter o craque: "Como é triste, o maior erro da carreira do Neymar é nascer brasileiro, esse país não merece seu talento e seu futebol."

O Brasil volta a campo nesta segunda-feira (28), às 13h, para enfrentar a Suíça em duelo que vale a liderança do grupo G. As duas equipes venceram na estreia e somam três pontos, mas o time de Tite está no topo da classificação com um gol a mais de saldo, e Neymar não deve participar desse e do jogo seguinte, contra Camarões, no dia 2 de dezembro.