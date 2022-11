SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O pai de Neymar se pronunciou nas redes sociais, nesta quinta-feira (25), sobre a lesão sofrida pelo filho da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo, na vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia, na quarta (24), que fez o camisa 10 virar desfalque no restante da fase de grupos do Mundial.

Na postagem, Neymar pai destacou a quantidade de faltas sofridas pelo craque na partida -nove- e condenou o "carrinho desproporcional" que lesionou o filho.

"Uma falta dura, um carrinho desproporcional e tudo poderia terminar antecipadamente. Meu filho sofreu nove faltas na estreia da seleção e, em uma delas, se machucou. Não quero e não vou discutir sobre isso, deixo para vocês analisarem", começou o pai de Neymar.

O empresário indicou, inclusive, que o jogador terá condições de voltar para o mata-mata da Copa. A presença de Neymar nas próximas fases do Mundial, claro, dependerá da evolução da recuperação nos próximos dias, mas ainda é incerta.

"Agora, com a notícia que ele estará presente nas fases mais importantes da Copa do Mundo, meus pensamentos neste momento estão todos para a plena recuperação do meu filho. Já deu tudo certo! Bora torcer", concluiu Neymar pai.

Neymar foi substituído, algo muito raro na seleção, chegou a chorar no banco de reservas e iniciou tratamento com gelo imediatamente. Uma foto revelou o inchaço no tornozelo direito ainda na saída do gramado.

O jogador deixou o estádio andando sozinho, mas mancando e sem chuteira no pé inchado. Neymar passou pela zona mista, onde os atletas param para falar com os jornalistas, mas estava cabisbaixo e não quis falar com a imprensa. Os problemas no tornozelo direito atormentam Neymar de forma recorrente.

O Brasil volta a campo nesta segunda-feira (28), às 13h, para enfrentar a Suíça em duelo que vale a liderança do grupo G. As duas equipes venceram na estreia e somam três pontos, mas o time de Tite está no topo da classificação com um gol a mais de saldo.