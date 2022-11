SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - A Holanda saiu na frente, mas cedeu o empate para o Equador, nesta quinta-feira (25), e perdeu a oportunidade de ser a primeira seleção já classificada para o mata-mata da Copa do Mundo do Qatar. Ao mesmo tempo, os holandeses encaminharam a classificação, mas quase levaram a virada da equipe sul-americana na reta final da partida. Por isso, o zagueiro e capitão Virgil van Dijk valorizou o ponto conquistado e também reconheceu a superioridade adversária.

"Acho que eles foram mais brilhantes no meio de campo, o ritmo da bola foi muito lento. Nós nos preparamos bem para isso, mas eles tem jogadores 'mordedores' e perdemos a bola com muita facilidade. Temos que melhorar. Mas no final conseguimos o resultado e isso é o mais importante. Assim, mantemos tudo em nossas próprias mãos", afirmou o jogador, ao jornal holandês 'NOS'.

O resultado fez com Holanda e Equador chegassem ao quatro pontos na tabela, dividindo a liderança do Grupo A. Ambas as seleções estão com uma campanha praticamente idêntica, com três gols marcados, um sofrido e empate no confronto direto, embolando a situação dos critérios de desempate. Os holandeses, entretanto, levam a melhor por terem recebido menos cartões amarelos -apenas um, diante de três dos equatorianos- e estão em primeiro.

Com isso, a vaga nas oitavas de final está praticamente assegurada, pelo menos na segunda colocação da chave. Na última rodada da fase de grupos, que será disputada na próxima terça (29), a seleção holandesa vai enfrentar o Qatar, já eliminado e zerado, enquanto Equador mede forças contra Senegal, que tem três pontos. Mesmo se não fizer o seu "dever de casa", uma vitória dos sul-americanos já classifica a Holanda por tabela.

Assim, a menos que a Holanda perca para o país-sede por um saldo de gols superior ao de uma eventual derrota dos sul-americanos, que classificaria Senegal, a equipe comandada por Louis van Gaal deve avançar de fase. O comandante de 71, no entanto, não aprovou a atuação diante do Equador. "Eles foram guerreiros, nós não fomos ferozes", afirmou.

A Holanda conseguiu fazer um gol logo aos 5 minutos de jogo, mas depois não voltou a chutar ao gol adversário. O Equador, por sua vez, terminou com 14 finalizações, sendo quatro certas, além de um gol anulado e uma bola no travessão.