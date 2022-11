SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O atacante Nahuel Bustos, que anunciou sua saída do São Paulo na noite da quinta-feira (24), negocia seu retorno ao Talleres, da Argentina.

Segundo apurou a reportagem, o jogador, nascido em Córdoba, tem o desejo de voltar a jogar pelo time onde foi revelado. Os dirigentes do Talleres, porém, também precisam disputar o jogador com o mercado europeu. Três clubes da Espanha já mostraram interesse em contar com o jogador no ano que vem.

Como a janela de transferências está fechada, a definição sobre o lugar onde o atacante jogará pode ficar para janeiro.

Além disso, questões pessoais de Bustos, que está com a mulher grávida, pesaram para a decisão do jogador, que resolveu voltar para Córdoba e ficar perto da família, para dar mais tranquilidade à esposa, que não se adaptou ao Brasil e pouco ficou no país.

O fato de ter jogado apenas nove jogos, com 279 minutos em campo, também foi determinante para que o jogador optasse por deixar o Tricolor. A decisão foi alinhada com o Grupo City, que detém os direitos federativos de Bustos.

O São Paulo não terá nenhum custo com a rescisão do empréstimo do jogador, acertado em agosto deste ano. O jogador foi cedido ao Tricolor sem custos, com o clube paulista precisando arcar apenas com os salários do atleta.