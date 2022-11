SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Em clima de Copa do Mundo, e com vários jogadores disputando a maior competição de seleções do planeta, o Real Madrid fez uma brincadeira com os próprios atletas nas redes sociais.

Em uma publicação na conta oficial do clube no Instagram, Eder Militão, Vinícius Junior e Rodrygo -brasileiros do time que estão no Mundial- ganharam uma versão retrô, como parte de um álbum de figurinhas que inclui todos os jogadores do time espanhol disputando a Copa.

Nas imagens, as figurinhas do Real Madrid parecem estar desgastadas, como se fossem antigas. Além disso, os brasileiros ganham penteados que eram mais comuns há algumas décadas, e usam uma camisa parecida com a que a seleção usou na Copa do Mundo de 1970.

Além dos jogadores brasileiros, Luka Modric, da Croácia, Tchouameni e Camavinga, da França, Asensio e Carvajal, da Espanha, Rudiger, da Alemanha, Courtois e Eden Hazard, da seleção belga, e Federico Valverde, do Uruguai, também ganharam suas próprias versões retrô.

Titulares e reservasAo todo, o Real Madrid cedeu 12 jogadores às seleções da Copa do Mundo. Na seleção brasileira, apenas Vinícius Júnior foi titular na estreia contra a Sérvia - vitória por 2 a 0.

No entanto, as chances de outro jogador do Real Madrid estar entre os onze iniciais na próxima partida da seleção aumentaram com a lesão de Danilo. Eder Militão é um dos possíveis substitutos, e disputa a vaga com Daniel Alves e Fabinho.