SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Nas redes sociais, Richarlison lamentou os ataques cometidos por um jovem em duas escolas na cidade de Aracruz, no Espírito Santo, na sexta (25). Natural de Nova Venécia, o atacante da seleção brasileira desejou forças aos familiares e amigos das três vítimas.

"Minha solidariedade e tristeza pelo que aconteceu ontem no meu estado, em Aracruz. Professoras e uma criança morta. Coisa impossível de acreditar que ainda aconteça. Muita força e carinho pras famílias e amigos", escreveu o jogador em seu Twitter.

Na manhã de sexta, um jovem invadiu a Escola Estadual Primo Bitti armado e atirou contra 11 pessoas. Duas delas, que eram professoras da instituição, morreram. Em seguida, ele seguiu de carro até o Centro Educacional Praia de Coqueiral e atirou contra outras três pessoas. Uma aluna do 6° ano acabou morrendo após ser atingida.

Ainda na sexta, o suspeito, que tem 16 anos, foi preso pela polícia. De acordo com a Polícia Civil, o adolescente é filho de um tenente da Polícia Militar e teria usado a arma do pai durante os ataques.

Nascido no Espírito Santo, Richarlison começou sua carreira dentro do próprio estado. O atacante passou pelo Real Noroeste, equipe da cidade de Águia Branca, no interior do estado, mas se profissionalizou somente no América-MG.

Atualmente, o jogador é o camisa 9 da seleção brasileira e foi eleito o melhor atleta em campo na estreia do Brasil na Copa do Mundo do Qatar, contra a Sérvia. O atacante marcou os dois gols no triunfo por 2 a 0.