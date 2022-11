SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Considerada a seleção mais fraca do Grupo C, a missão da Arábia Saudita na Copa do Mundo não era fácil, mas se engana quem pensa que o zagueiro Ali Al-Bulayhi se intimidaria ao ter que enfrentar os craques das seleções da Argentina e Polônia. Primeiro, ele repercutiu após provocar Lionel Messi, agora, ele novamente voltou à cena ao tirar o atacante Robert Lewandowski do sério.

Em alta depois de vencer a Argentina por 2 a 1 na primeira rodada, chegando a três pontos, e assumindo a liderança provisória do grupo, Al-Bulayhi não se abalou ao ter que enfrentar o jogador duas vezes melhor do mundo.

O saudita foi flagrado, durante o jogo contra a Polônia, tentando desconcentrar Lewa com gestos e uma nova encarada. Depois da cena, o camisa 9 polonês foi visto fazendo sinais para o árbitro do jogo, Wilton Pereira Sampaio, pedindo uma possível punição ao zagueiro.

A forte personalidade de Al-Bulayhi pôde ser vista antes mesmo de sua seleção entrar em campo. Quando ainda estava em preparação junto ao elenco, o defensor pensou positivo e rechaçou um possível favoritismo da Argentina no confronto de estreia. Em entrevista ao Goal, ele revelou detalhes de sua provocação ao astro Lionel Messi: "eu disse que ele não ganharia o jogo".

"Estamos jogando contra um time inteiro, não contra um jogador. Somos onze contra onze. Estamos preparados para os três jogos, não apenas para o da Argentina. Repito, estamos jogando contra a seleção argentina, não contra um jogador. Seremos onze contra onze", afirmou o zagueiro.