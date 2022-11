SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O acerto de Vítor Pereira com o Flamengo, como antecipado pelo UOL Esporte, caiu como uma bomba entre os torcedores do Corinthians. O treinador que comandou o clube paulista entre fevereiro e novembro, não renovou o contrato para 2023 sob a justificativa de voltar para Portugal e ficar próximo da família, já que a sogra dele estava com um problema de saúde. Mas 11 dias depois de declarar que desejava voltar para casa, o português disse sim ao Rubro-Negro e gerou uma sensação de traição entre os corinthianos.

Não apenas entre os torcedores, mas também entre dirigentes do clube paulista. Em post misterioso no Twitter, o diretor jurídico do Corinthians, Herói Vicente, mandou um recado que parece ser destinado a Vítor Pereira.

"Desonestidade intelectual é desonestidade na realização de atividades intelectuais, como pensamento ou comunicação. Exemplos são: a defesa de uma posição que a pessoa sabe ou acredita ser falsa ou enganosa; Wikipédia", postou o dirigente.

Não é segredo para ninguém que o Corinthians desejava a permanência do treinador, que levou o clube à final da Copa do Brasil e foi 4º colocado do Brasileirão, garantindo uma vaga n fase de grupos da Copa Libertadores de 2023; Mas Vítor Pereira alegou que não renovaria o contrato por questões pessoais, no caso, a doença da sogra.

De acordo com o jornal Record, de Portugal, esse 'entrave' já foi superado por VP. Ainda de acordo com a publicação, os familiares do treinador também vão se mudar para o Rio de Janeiro. No período em que esteve no Corinthians, Vítor Pereira foi visitado apenas duas vezes pelos filhos, que ficaram poucos dias em São Paulo.