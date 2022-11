SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com os jogos da segunda rodada encerrados em alguns grupos, as atenções não só das seleções, mas de todos que acompanham a Copa do Qatar, voltam-se para as chances de classificação para as oitavas de final.

Duas seleções das quatro de cada chave avançam para os mata-matas. Como são oito os grupos (A a H), passam 16 equipes para a etapa eliminatória.

A dúvida que fica é: caso seleções empatem em número de pontos (a vitória vale 3, e o empate, 1), quais são os critérios de desempate?

Pela ordem, eles são os seguintes:

1. Saldo de gols (a diferença entre os gols feitos e os sofridos)

2. Gols marcados

3. Confronto direto

4. Fair play (jogo limpo)

5. Sorteio

Em relação ao fair play, critério disciplinar instaurado na Copa da Rússia-2018, há um sistema de pontuação: cartão amarelo, 1 ponto; cartão vermelho (resultante de segunda advertência por cartão amarelo), 3 pontos; cartão vermelho (direto), 4 pontos; cartão vermelho (direto, para jogador que já tenha recebido o cartão amarelo), 5 pontos.

Se houver necessidade do uso desse critério de desempate, a seleção que somar o menor número de pontos se classifica.

Na Copa russa, há quatro anos, Japão e Senegal terminaram o Grupo H iguais em pontos (4), saldo de gols (0), gols marcados (4).

Como o duelo entre eles acabou 2 a 2, o fair play definiu a vaga. Melhor para os japoneses, que em seus três jogos receberam quatro cartões amarelos, dois a menos que a seleção africana.

E se três seleções terminarem empatadas em número de pontos? Nesse cenário, há outros critérios usados antes do fair play e do sorteio.

1. Saldo de gols

2. Gols marcados

3. Mais pontos nos jogos envolvendo os times empatados

4. Saldo de gols nos jogos envolvendo os times empatados

5. Gols marcados nos jogos envolvendo os times empatados

6. Fair play

7. Sorteio

Neste Mundial, há chance de empate triplo de seleções, por exemplo, no Grupo B, que tem Inglaterra com 4 pontos, Irã com 3, EUA com 2 e País de Gales com 1.

Na rodada decisiva, na terça-feira (29), os duelos são Inglaterra x País de Gales e Irã x EUA.

Havendo vitória dos galeses e empate entre iranianos e americanos, ficarão com 4 pontos a Inglaterra, o Irã e o País de Gales.

A situação atual é mais favorável aos ingleses, que têm bom saldo de gols (4), fruto da goleada por 6 a 2 na estreia, contra o Irã.

Na disciplina nesse grupo, a desvantagem maior é para os galeses, que tem um cartão vermelho direto, dado ao goleiro Hennessey, e três amarelos. O Irã acumula quatro cartões amarelos, mesma quantidade dos EUA. E a Inglaterra está zerada.