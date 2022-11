SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção inglesa estreou com tudo na Copa do Mundo, batendo o Irã por 6 a 2 na última segunda-feira (21). A grande atuação do English Team virou motivo para as esposas e namoradas comemorarem, sem preocupações com a conta. Segundo reportagem do "The Sun" divulgada na noite de sexta (25), elas gastaram mais de 20 mil libras (R$ 130 mil, na cotação atual) no bar do navio em que estão hospedadas.

Parceiras de alguns jogadores da Inglaterra optaram pela hospedagem em um navio de cruzeiro durante a viagem ao Qatar, para acompanhar a Copa. De acordo com a publicação britânica, elas desembolsaram por volta de 6 mil libras (R$ 39 mil) por um pacote cinco estrelas.

Com direito a todo o conforto no navio MSC World Europa, as namoradas e esposas dos ingleses não economizaram na celebração. Segundo uma fonte contou ao "The Sun", elas compraram um pacote premium de bebidas, pago antes da viagem ao Qatar. "Elas estavam pedindo garrafas de champagne de 250 libras (R$ 1.635), além de coquetéis".

A lista de mulheres hospedadas que participaram da festança inclui Fern e Megan, esposas de Maguire e Pickford, além de Sasha Attwood, namorada de Grealish. Segundo a reportagem, "elas tiveram uma ótima noite e beberam tanto que o bar precisou reabastecer os estoques na manhã seguinte".