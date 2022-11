SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Fifa anunciou que abriu uma investigação contra a Associação de Futebol da Sérvia, após uma bandeira que mostra Kosovo como parte do território sérvio com os dizeres "sem rendição" supostamente ter sido pendurada no vestiário da seleção sérvia antes da estreia contra o Brasil -vitória brasileira por 2 a 0.

"O Comitê Disciplinar da Fifa abriu um processo contra a Associação de Futebol da Sérvia devido a uma bandeira pendurada em seu vestiário por ocasião da partida entre Brasil e Sérvia. O processo foi aberto com base no artigo 11 do Código Disciplinar da Fifa e no artigo 4 do Regulamento para a Copa do Mundo da Fifa 2022", comunicou a entidade máxima do futebol, em nota.

A imagem da bandeira viralizou nas redes sociais depois de ter sido compartilhada por Hajrulla Ceku, ministro da Cultura, Juventude e Esporte de Kosovo.

""Imagens vergonhosas do vestiário da Sérvia, exibindo mensagens odiosas, xenófobas e genocidas em relação a Kosovo, usando a plataforma da Copa do Mundo da Fifa. Esperamos ações concretas da Fifa considerando que a Federação de Futebol de Kosovo (FFK) é um membro pleno da Fifa e da Uefa", disse o ministro kosovar na publicação.

A FFK endossou a declaração de Ceku, condenando a atitude da seleção sérvia, enquanto ressaltou alguns dos elementos fundamentais da Copa do Mundo, como a unidade e a alegria.

"A Copa do Mundo é um evento de alegria e unidade e deve enviar mensagens de esperança e paz, não mensagens de ódio. Pedimos à Fifa que tome medidas contra tais ações".

O Kosovo é membro da Uefa e da Fifa desde 2016, oito anos depois de o país declarar independência da Sérvia.

A seleção kosovar, inclusive, disputou as Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo. No Grupo B da competição, Kosovo somou apenas cinco pontos em oito jogos, em um grupo que tinha Espanha, Suécia, Grécia e Geórgia.