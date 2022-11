SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, tentou descrever seu sentimento após a vitória por 2 a 0 sobre o México, na noite de sábado (26). Ele se mostrou aliviado com o resultado, que evitou a eliminação de sua equipe da Copa do Mundo.

"É emocionante ver nossos jogadores atuando. Quem não se identifica com esta seleção é porque não gosta da seleção argentina. Não é a mesma coisa jogar com esta camisa ou com outra", disse.

Câmeras de televisão captaram Scaloni perto das lágrimas no momento do gol de Enzo Fernández, que fechou o placar. O resultado era importante após a surpreendente derrota por 2 a 1 para a Arábia Saudita na estreia.

O treinador havia ficado preocupado com a atuação no primeiro tempo e celebrou a melhora na etapa final, durante a qual saíram os gols. "Corrigimos no intervalo e começamos a jogar melhor, acertando no meio. O 10 [ Messi] definiu o jogo e sabe que tem um grupo atrás dele que o apoia", afirmou.

Para Scaloni, a partida contra os mexicanos foi "terrivelmente difícil". "Não é fácil jogar esses jogos. Estou orgulhoso do que nossos jogadores fizeram."