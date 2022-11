SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em passagem por Belo Horizonte que faz parte de um giro pela América Latina, o tenista espanhol Rafael Nadal, 36, número 2 no ranking da ATP, venceu o norueguês Casper Ruud, 23, na madrugada deste domingo (27), por 2 a 0 (7-6 e 7-5), no Ginásio Mineirinho.

A partida de exibição começou por volta das 22h30 de sábado, após jogo entre Bruno Soares e Bob Bryan diante de Marcelo Melo e Rafael Matos nas duplas.

A vitória de Nadal, no início da madrugada, empolgou o público mineiro, formado por nove mil pessoas no ginásio reaberto após três anos sem sediar nenhuma atividade.

Após o jogo, Nadal agradeceu o público brasileiro, relembrou passagens pelo país e prometeu voltar em breve.

"O Brasil é um país muito importante esportivamente. Meu segundo torneio profissional joguei aqui, na Costa do Sauípe, já joguei em São Paulo, no Rio, e agora tive a oportunidade de jogar em Belo Horizonte. Foi uma noite muito especial aqui em BH e espero poder voltar outras vezes. Espero que, mais uma vez, o Brasil seja um lugar que me traga muita sorte em torneios futuros", disse.

Em entrevista antes do jogo, Nadal descartou a possibilidade de se aposentar e afirmou que ao final deste ano já começa a se preparar para a temporada 2023 do circuito mundial.

"Quando se ganha um Grand Slam, não se pensa em aposentar", afirmou o tenista.

O giro pela América Latina em confrontos envolve ainda entrevistas e almoços com fãs. "Vou seguir as partidas pela América Latina e depois me preparar da melhor maneira possível para 2023", disse o tenista.