SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de perder um pênalti na estreia da Copa do Qatar, o Canadá acertou a pontaria rapidamente em sua segunda partida, diante da Croácia, neste domingo (27).

O cronômetro tinha acabado de passar de 1min quando Buchanan cruzou da direita. Alphonso Davies subiu para cabecear com força e anotar o gol com 1 minuto e 7 segundos. O gol superou o do atacante holandês Gakpo, que abriu o placar contra o Equador com 5 minutos e 3 segundos --o jogo terminou 1 a 1.

Jogando mais adiantado na seleção canadense do que costuma fazer no seu clube, o Bayern de Munique, Davies havia sido destaque negativo na estreia, contra a Bélgica. Na oportunidade, apesar da boa partida canadense, o atleta perdeu um pênalti, defendido por Courtois, quando o jogo ainda estava 0 a 0 --no segundo tempo, a Bélgica marcou o único gol do confronto.

No entanto, o gol de Davies tem importância histórica para o Canadá, pois foi o primeiro do país na história das Copas. Em 1986, na única participação canadense até então, o país perdeu seus três jogos: de 1 a 0 para a França, de 2 a 0 para a Hungria e novamente de 2 a 0 para a União Soviética.

Apesar da velocidade no gol de Davies, ele não chega nem perto do recorde das Copas, que ainda pertence ao turco Hakn Sukur, em 2002. O atacante abriu o placar o aos 11 segundos contra a Coreia do Sul, na vitória por 3 a 2 dos turcos.