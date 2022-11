SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A vitória de Marrocos sobre a Bélgica por 2 a 0 neste domingo (27), na Copa do Mundo, foi histórica. É o primeiro triunfo do país africano em um Mundial desde 1998. O resultado foi comemorado inclusive no território belga, que tem grande comunidade marroquina. As celebrações se transformaram em tumulto e caso de polícia.

Diversos vídeos que circulam nas redes sociais registram cenas de vandalismo em Bruxelas, capital da Bélgica. Pessoas com a bandeira de Marrocos podem ser vistas no meio da confusão. Um carro foi virado e destruído, e outros objetos foram incendiados. A polícia local precisou intervir.

A confusão ocorreu próxima a um local onde marroquinos se reuniram para assistir à partida da Copa do Mundo.

Estima-se que a Bélgica tenha aproximadamente 500 mil habitantes de origem marroquina. O fluxo migratório ocorre desde o início do século XX, quando a França colonizava Marrocos e enviava mão de obra para o vizinho europeu. A partir da década de 1960, a Bélgica estabeleceu acordo para facilitar a entrada dos africanos no país.

Até o momento, na Copa do Mundo, a seleção de Marrocos lidera o Grupo F, com 4 pontos, e enfrenta o Canadá na última rodada. O jogo será na próxima quinta-feira (01º de dezembro), às 12h (de Brasília). No mesmo horário, a Bélgica enfrenta a Croácia.