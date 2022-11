SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Coreia do Sul e Gana se enfrentam nesta segunda-feira (28), às 10h (de Brasília), no Education City Stadium, em Doha, no Qatar, na segunda rodada pelo Grupo H. A partida é de extrema importância para ambas as seleções que buscam uma vaga para a próxima fase da Copa.

Em seu último confronto, a Coreia do Sul empatou com o Uruguai, em placar sem gols. Vice na tabela com

um ponto, os coreanos sabem que precisam de um resultado positivo para manter o sonho da classificação. O Uruguai, que vem logo em seguida, com a mesma pontuação, tem muita tradição no mundial e deve dar trabalho aos asiáticos pela disputa para as oitavas de final no Grupo H, que tem Portugal na liderança.

Contra o time africano, os coreanos não ainda não sabem se poderão contar o zagueiro Kim Min-jae. O jogador sofreu uma lesão na panturrilha na partida contra os uruguaios. Em uma entrevista coletiva neste domingo, o técnico da Coréia do Sul, o português Paulo Bento, informou que o atleta apresentou uma melhora, mas não disse que ele entra em campo nesta segunda-feira.

Por outro lado, a boa notícia é que Son recuperou a sua forma e está confirmado contra Gana.

Sobre pressão, a seleção de Gana, em sua 4ª participação em Copa do Mundo, afirma que vai buscar a vitória para chegar às oitavas de final e pode entrar com uma formação diferente do jogo contra Portugal, na qual perdeu por 3 a 2.

Estádio: Education City Stadium, em Doha (Qatar)

Horário: às 10h (de Brasília) desta segunda-feira (28)

Transmissão: Globo, SporTV, Globoplay, Fifa+