SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Grupo F da Copa do Mundo do Qatar vai para a última rodada com três seleções na briga pelas duas vagas para o mata-mata do torneio. Bélgica, Croácia e Marrocos estão vivas da disputa, dependem apenas de si e definirão quem se classificará no jogo final da fase de grupos. O Canadá, zerado, já está eliminado e apenas cumpre tabela em sua terceira partida no torneio.

Com a vitória deste domingo (27) por 4 a 1 sobre a seleção canadense, a Croácia assumiu a liderança da chave, com quatro pontos. Os croatas estão igualados na pontuação com o Marrocos, que surpreendeu e venceu a Bélgica mais cedo, mas levam a melhor no saldo de gols (3 a 2). Os belgas seguem logo atrás, em terceiro, com três pontos.

Os duelos da terceira rodada da chave serão disputados na próxima quinta-feira (1), às 12h (de Brasília) com Croácia x Bélgica e Canadá x Marrocos. Com exceção da seleção da América do Norte, quem vencer garante a vaga nas oitavas de final do Mundial do Qatar. Mas a situação pode ficar embolada dependendo dos resultados.

Para a Croácia, até mesmo um empate diante da Bélgica já resulta em classificação. A vice-campeã em 2018 é eliminada se perder para os belgas e Marrocos vencer ou empatar o confronto contra o Canadá.

Se o Marrocos empatar, também se mantém vivo no torneio. A seleção africana ainda avança mesmo se for superada pelos canadenses, mas precisaria que a Croácia ou vencesse a Bélgica ou perdesse o duelo por três ou mais gols.

Para a Bélgica, um empate só serve se Marrocos for derrotado por mais de quatro tentos de diferença pela seleção canadense. Nesse caso, o saldo de gols (primeiro critério de desempate) dos belgas seria superior e ficaria com a segunda vaga do grupo. Se ambas as equipes terminarem com saldo igual, o critério de desempate seguinte é número de gols marcados -que os marroquinos estão levando a melhor por 2 a 1.

Confira os primeiros critérios de desempate da fase de grupos

Saldo de gols

Gols marcados

Confronto direto (resultado)

Confronto direto (gols marcados)