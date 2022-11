SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Técnico do Barcelona e lendário ex-meio-campista, Xavi reconheceu a grande fase vivida por Richarlison, atacante da seleção brasileira, e o colocou como o melhor da posição da Copa do Mundo do Qatar até o momento, em vídeo de perguntas e respostas para as redes sociais da Fifa.

Richarlison marcou os dois gols do Brasil na vitória por 2 a 0 contra a Sérvia, na estreia do Mundial, o segundo deles uma pintura, de voleio. Ele será novamente titular na partida contra a Suíça, amanhã (28), às 13h (de Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos.

Em outras respostas, Xavi enalteceu jogadores que atuou junto e hoje comanda no Barcelona, casos de Jordi Alba, Gavi e Pedri.