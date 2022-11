SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de Ronaldo Fenômeno e outras personalidades do mundo do esporte, foi a vez de David Luiz, zagueiro do Flamengo, prestar apoio a Neymar nas redes sociais. Não só por causa da lesão do camisa 10, mas também pelos comentários negativos de quem "torce contra" o jogador.

"Você é o melhor que nós temos. Quem torce contra, não é brasileiro de verdade. Quem não admira seu futebol, leigo é sobre o assunto", diz um trecho da mensagem de David Luiz.

O zagueiro compartilhou vestiário com Neymar na seleção brasileira durante muitos anos. Agora de longe, prestou apoio ao camisa 10 e também lembrou de Danilo, outro lesionado da seleção.

O Brasil volta a campo amanhã (28), às 13h (de Brasília), contra a Suíça, e encerra a fase de grupos da Copa na próxima sexta (2), às 16h (também de Brasília), contra Camarões.

Veja o post e o texto de David Luiz na íntegra:

"A conta é bem simples?

Você é o melhor que nós temos. Quem torce contra, não é brasileiro de verdade. Quem não admira seu futebol, leigo é sobre o assunto.

Agora para ti a mensagem também é bem simples, seja você, pois sendo você, o mundo desfrutou de um dos maiores talentos que o futebol já viu!

Estamos contigo e com todos!

Rumo ao hexa! Bora recuperação também mano Danilo!".